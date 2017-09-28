Полиция и Росгвардия задержали питерских грабителей за 20 секунд

От преступления до задержания разбойников на улице Ленсовета прошли буквально считаные секунды. Грабителями оказались неоднократно судимые уроженцы Кавказа.

В Московском районе города налетчики на ювелирный магазин были задержаны с поличным бойцами СОБРа Росгвардии и оперативниками уголовного розыска. Уже через считаные мгновения после того, как ворвавшиеся в помещение с молотком и пистолетами молодчики заставили охранника лечь на пол, они и сами попали в такое же положение. Только их руки вдобавок украсили браслеты наручников.



Все трое позарившихся на ювелирный салон на улице Ленсовета оказались проживающими в Петербурге и Ленинградской области уроженцами Кавказа. Двое из них неоднократно судимы. Но статья «Разбой» в их криминальных послужных списках пока окажется самой тяжкой.



По факту разбойного нападения полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время сыщики устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.



Не нужно быть экспертом, чтобы понять: эффективная и эффектная операция полиции и Росгвардии — результат предварительной разработки правоохранителей. Иначе как объяснить, что сотрудники угрозыска и спецназ устроили на улице Ленсовета настоящую засаду на разбойников. Однако об этой части истории в МВД не распространяются.