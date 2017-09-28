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    Карельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео. животные, Карелия, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКарельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео

    Карельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео

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    • Кадр из видео: youtube.com
    Карельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео

    Карельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео

    Карельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео
    • Кадр из видео: youtube.com

      • Маленького медвежонка спасли от смерти в воде рыбаки в Карелии. Он переплывал озеро и начал тонуть.

      Спасение медвежонка попало на видео. Судя по записи, зацепившееся за борт лодки животное пыталось залезть внутрь, но у него это никак не получалось.

      В итоге находившиеся на лодке рыбаки решили помочь медвежонку при помощи сачка. Затем животное доставили на берег и отпустили.

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