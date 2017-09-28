Карельские рыбаки спасли тонущего в озере медвежонка: видео

Маленького медвежонка спасли от смерти в воде рыбаки в Карелии. Он переплывал озеро и начал тонуть.

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Карелия

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Спасение медвежонка попало на видео. Судя по записи, зацепившееся за борт лодки животное пыталось залезть внутрь, но у него это никак не получалось.



В итоге находившиеся на лодке рыбаки решили помочь медвежонку при помощи сачка. Затем животное доставили на берег и отпустили.