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    В МИД РФ призвали отменить украинский закон об образовании

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    В МИД РФ призвали отменить украинский закон об образовании

    В МИД РФ призвали отменить украинский закон об образовании

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписанный президентом Украины Петром Порошенко новый закон об образовании.

    По словам Захаровой, принятый киевскими властями закон нарушает основополагающие принципы документов ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Украинский закон об образовании, подписанный президентом этой страны 25 сентября, нарушает основополагающие принципы, закрепленные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, и, безусловно, противоречит обязательствам Украины в этих международных организациях».

    Захарова призвала правительства всех стран принять меры для того, чтобы власти отменили скандальный законопроект.

    Мария Захарова: «Мы призываем правительства всех стран к принятию эффективных мер с целью его отмены».

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    Пётр Порошенко подписал новый закон об образовании 25 сентября. Согласно документу, со следующего года только на украинском будут преподавать в старших и средних классах. А с 2020-го — в начальных школах и детских садах. Закон уже осудили в Венгрии, Молдавии, Румынии и Польше.

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