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    В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси». такси, ФАС, экономика и бизнес, Яндекс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»

    В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»

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    В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»

    В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»

      В июле «Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ. Однако сразу встал вопрос: одобрят ли эту сделку антимонопольщики?

      Тогда в ФАС говорили, что существует угроза конкуренции и им нужно проанализировать рынок для принятия решения. В середине сентября служба на два месяца продлила срок рассмотрения заявления. А сегодня в интервью газете «Коммерсант» глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что к сделке относится положительно и она, скорее всего, будет одобрена.

      В компаниях объясняют свой союз плюсами совместного развития, но есть мнение, что таким образом Uber пытается поправить свои дела: в мире за сервисом тянется целый шлейф скандалов.

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