Участники «Ты супер! Танцы» прокатились на гоночных автомобилях

Конкурсанты проекта «Ты супер! Танцы» получили возможность отдохнуть от репетиций. Организаторы подготовили для них сюрприз: юные артисты увидели настоящие гоночные машины, а
кому-то даже удалось прокатиться. Впечатлениями они поделились с корреспондентом НТВ Анастасией Пак.
Вместо балетного класса — запах резины и асфальта. Вместо танцевальных костюмов — гоночные комбинезоны. На настоящем автодроме участники проекта «Ты супер! Танцы» оказались впервые.
Гонки среди юниоров проводят по взрослым правилам. Такая же острая борьба, такая же скорость, тот же адреналин. Машины используют обычные, только ставят гоночный двигатель и специальный каркас. Юные танцоры мечтали, конечно, и сами прокатиться на таких машинах. Первым решился Ибрагим Вельхиев.
На худеньком Ибрагиме даже подростковый гоночный комбинезон повис свободно. Мальчик выглядит немного младше своих 14 лет. И он с детской открытостью готов объяснять, почему родная мама совсем младенцем отдала его бабушке.
Ибрагим Вельхиев: «Она во второй раз выходила замуж — уже в другую семью. В шесть месяцев меня взяла бабушка к себе на воспитание. Это получилось из-за того, что в Ингушетии такие традиции».
Семьи живут рядом. Ибрагим дружит со сводными сестрами и братом, он не жалеет, что его жизнь сложилась именно так.
Ибрагим Вельхиев: «Бабушка мне заменила и маму, и папу, и всех остальных. Как она за мной ухаживала, так и я, когда вырасту, всегда буду за ней ухаживать».
Ибрагим мужественно выдержал шесть гоночных кругов. Но выходя из машины, на ногах стоял уже с трудом.
Ибрагим Вельхиев: «По кайфу было, честно. В жизни не забуду».
За ним прокатиться отважилась Кристина Стародубова. В машину она села по-девичьи осторожно, да и виражи на треке оказались для нее слишком крутыми. Кристина попросила остановиться, но все равно была рада, что испытала себя.
Кристина Стародубова: «Ощущение было, как будто мы на самолете летим, как будто сейчас разобьемся».
Впереди у всех участников проекта еще много испытаний, но этот день со скоростью, ревом моторов и ветром в лицо они точно не забудут.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ожидает пятый конкурсный день.
Гонки среди юниоров проводят по взрослым правилам. Такая же острая борьба, такая же скорость, тот же адреналин. Машины используют обычные, только ставят гоночный двигатель и специальный каркас. Юные танцоры мечтали, конечно, и сами прокатиться на таких машинах. Первым решился Ибрагим Вельхиев.
На худеньком Ибрагиме даже подростковый гоночный комбинезон повис свободно. Мальчик выглядит немного младше своих 14 лет. И он с детской открытостью готов объяснять, почему родная мама совсем младенцем отдала его бабушке.
Ибрагим Вельхиев: «Она во второй раз выходила замуж — уже в другую семью. В шесть месяцев меня взяла бабушка к себе на воспитание. Это получилось из-за того, что в Ингушетии такие традиции».
Семьи живут рядом. Ибрагим дружит со сводными сестрами и братом, он не жалеет, что его жизнь сложилась именно так.
Ибрагим Вельхиев: «Бабушка мне заменила и маму, и папу, и всех остальных. Как она за мной ухаживала, так и я, когда вырасту, всегда буду за ней ухаживать».
Ибрагим мужественно выдержал шесть гоночных кругов. Но выходя из машины, на ногах стоял уже с трудом.
Ибрагим Вельхиев: «По кайфу было, честно. В жизни не забуду».
За ним прокатиться отважилась Кристина Стародубова. В машину она села по-девичьи осторожно, да и виражи на треке оказались для нее слишком крутыми. Кристина попросила остановиться, но все равно была рада, что испытала себя.
Кристина Стародубова: «Ощущение было, как будто мы на самолете летим, как будто сейчас разобьемся».
Впереди у всех участников проекта еще много испытаний, но этот день со скоростью, ревом моторов и ветром в лицо они точно не забудут.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ожидает пятый конкурсный день.
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