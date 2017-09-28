Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    В Мадриде задержали двоих человек после стрельбы в метро

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    В Мадриде задержали двоих человек после стрельбы в метро

    В Мадриде задержали двоих человек после стрельбы в метро

    В подземке испанской столицы после ЧП восстановлено движение.

    Представители мадридского метрополитена сообщили, что после эвакуации были задержаны два человека.




    Газета El Pais пишет, что причиной ЧП стала ссора двух мужчин в вагоне. В ходе потасовки один из них достал пистолет и выстрелил. Испуганные пассажиры воспользовались возможностью экстренного торможения. После аварийной остановки состава они бросились бежать.

    В результате случившегося было прекращено движение на двух линиях метро, но к настоящему моменту поезда уже следуют в обычном режиме.

    Стражи порядка задержали виновников конфликта в подземке. При стрельбе в метро никто не пострадал.

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