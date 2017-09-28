В Мадриде задержали двоих человек после стрельбы в метро

В подземке испанской столицы после ЧП восстановлено движение.
Представители мадридского метрополитена сообщили, что после эвакуации были задержаны два человека.
Газета El Pais пишет, что причиной ЧП стала ссора двух мужчин в вагоне. В ходе потасовки один из них достал пистолет и выстрелил. Испуганные пассажиры воспользовались возможностью экстренного торможения. После аварийной остановки состава они бросились бежать.
В результате случившегося было прекращено движение на двух линиях метро, но к настоящему моменту поезда уже следуют в обычном режиме.
Стражи порядка задержали виновников конфликта в подземке. При стрельбе в метро никто не пострадал.
La @policia detiene a dos hombres y la situación está controlada en L2 y L5. El servicio se restablecerá lo antes posible.— Metro de Madrid (@metro_madrid) 28 сентября 2017 г.
Газета El Pais пишет, что причиной ЧП стала ссора двух мужчин в вагоне. В ходе потасовки один из них достал пистолет и выстрелил. Испуганные пассажиры воспользовались возможностью экстренного торможения. После аварийной остановки состава они бросились бежать.
В результате случившегося было прекращено движение на двух линиях метро, но к настоящему моменту поезда уже следуют в обычном режиме.
Стражи порядка задержали виновников конфликта в подземке. При стрельбе в метро никто не пострадал.
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