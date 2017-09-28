Правительство выделило 98 млн рублей на обслуживание самолетов «ВИМ-Авиа»

К перевозке клиентов
«ВИМ-Авиа» подключат компанию «Ямал». Сегодня об этом сообщили в министерстве транспорта. О желании помочь также заявили в S7. Там выделят дополнительные мощности для вывоза застрявших пассажиров. И сегодня же стало известно, что Следственный комитет задержал генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании, их уже допросили. А правительство выделило на обслуживание воздушных судов «ВИМ-Авиа» 98 млн рублей.
Владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев накануне должен был приехать на совещание с представителями Росавиации — он обещал перечислить собственные 50 миллионов рублей на оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности компании. В результате — ни бизнесмена, ни его супруги, ни денег. По непроверенным данным, предприимчивая пара могла вылететь в Стамбул из Шереметьево еще 26 сентября. В СК подтвердили, что Мурсекаевы вылетели за границу.
До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и обратно от 50 до 80 тысяч клиентов туроператоров — всего билетов было продано 190 тысяч (это с учетом внутренних перевозок). По последним данным, за границей остаются более 30 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Регулярные рейсы авиакомпания будет выполнять до 15 октября. Поэтому билеты, купленные на даты начиная с 16 октября, туристам рекомендуют сдать.
Однако проблемы неизбежны. Так, на Канарских островах застряли более 300 российских туристов, их регулярный рейс отменен. Возможно, им придется улететь за дополнительную плату — это более 60 тысяч рублей с человека. Что касается чартерных рейсов, то уже сегодня планируется вывезти около 300 туристов из Греции и около 1,5 тыс. из Турции. В целом расписание будет сформировано в течение двух суток.
По данным Ростуризма, туроператоры за три дня со вторника вернули в Россию из-за рубежа 8,7 тыс. туристов с билетами на рейсы «ВИМ-Авиа». Больше всего людей вернули из Антальи (7204).
Пострадали не только россияне: в стране сейчас находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга. Уже сейчас в экстренном порядке добавляют дополнительные рейсы, находят гостиницы для застрявших в аэропортах пассажиров — в общем, дело сдвинулось с мертвой точки после того, как президент накануне вечером раскритиковал курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта Максима Соколова, потребовав «быстро и эффективно закрыть проблему».
Тем временем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 98 млн рублей из резервного фонда правительства России на обслуживание самолетов «ВИМ-Авиа». Об этом сегодня сообщала пресс-служба кабмина.
До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и обратно от 50 до 80 тысяч клиентов туроператоров — всего билетов было продано 190 тысяч (это с учетом внутренних перевозок). По последним данным, за границей остаются более 30 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Регулярные рейсы авиакомпания будет выполнять до 15 октября. Поэтому билеты, купленные на даты начиная с 16 октября, туристам рекомендуют сдать.
Однако проблемы неизбежны. Так, на Канарских островах застряли более 300 российских туристов, их регулярный рейс отменен. Возможно, им придется улететь за дополнительную плату — это более 60 тысяч рублей с человека. Что касается чартерных рейсов, то уже сегодня планируется вывезти около 300 туристов из Греции и около 1,5 тыс. из Турции. В целом расписание будет сформировано в течение двух суток.
По данным Ростуризма, туроператоры за три дня со вторника вернули в Россию из-за рубежа 8,7 тыс. туристов с билетами на рейсы «ВИМ-Авиа». Больше всего людей вернули из Антальи (7204).
Пострадали не только россияне: в стране сейчас находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга. Уже сейчас в экстренном порядке добавляют дополнительные рейсы, находят гостиницы для застрявших в аэропортах пассажиров — в общем, дело сдвинулось с мертвой точки после того, как президент накануне вечером раскритиковал курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича и министра транспорта Максима Соколова, потребовав «быстро и эффективно закрыть проблему».
Тем временем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 98 млн рублей из резервного фонда правительства России на обслуживание самолетов «ВИМ-Авиа». Об этом сегодня сообщала пресс-служба кабмина.
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