МИД: РФ примет решение об адекватных ответных шагах в случае ограничения полетов над США

Москва примет решение об адекватных ответных шагах в случае ограничения Вашингтоном наблюдательных полетов российской военной авиации над США в рамках Договора по открытому небу.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «ничего хорошего для будущего договора такой подход Вашингтона не обещает».
Мария Захарова: «Об этом мы со всей серьезностью предупредили наших партнеров. Если говорить о вводимых США мерах, которые, как пишут СМИ, призваны затруднить проведение российских наблюдательных полетов над Америкой, мы оценим их на предмет соответствия договору. Оценим, примем решение о собственных адекватных шагах, ведь принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу. В Кремле призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
Захарова также сообщила, что Москва приняла решение ограничить дальность наблюдательных полетов НАТО над Калининградской областью, так как они препятствовали работе местного аэропорта.
Мария Захарова: «Некоторые наши партнеры, имея право совершать наблюдательные полеты на дальность до 5,5 тыс. км, значительную часть использовали именно над Калининградской областью, пересекая ее вдоль и поперек, тем самым создавая проблемы для использования ограниченного воздушного пространства региона и для работы международного аэропорта. Поэтому мы были вынуждены минимизировать издержки путем объявления максимальной дальности полетов над Калининградской областью до 500 км, это не противоречит договору».
По словам Захаровой, дальность 500 км позволяет при пролете над Калининградской областью наблюдать любую ее точку, пусть даже самую дальнюю, при этом сохраняется максимальная эффективность наблюдения.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Мария Захарова: «Об этом мы со всей серьезностью предупредили наших партнеров. Если говорить о вводимых США мерах, которые, как пишут СМИ, призваны затруднить проведение российских наблюдательных полетов над Америкой, мы оценим их на предмет соответствия договору. Оценим, примем решение о собственных адекватных шагах, ведь принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу. В Кремле призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.
Захарова также сообщила, что Москва приняла решение ограничить дальность наблюдательных полетов НАТО над Калининградской областью, так как они препятствовали работе местного аэропорта.
Мария Захарова: «Некоторые наши партнеры, имея право совершать наблюдательные полеты на дальность до 5,5 тыс. км, значительную часть использовали именно над Калининградской областью, пересекая ее вдоль и поперек, тем самым создавая проблемы для использования ограниченного воздушного пространства региона и для работы международного аэропорта. Поэтому мы были вынуждены минимизировать издержки путем объявления максимальной дальности полетов над Калининградской областью до 500 км, это не противоречит договору».
По словам Захаровой, дальность 500 км позволяет при пролете над Калининградской областью наблюдать любую ее точку, пусть даже самую дальнюю, при этом сохраняется максимальная эффективность наблюдения.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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