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    Работодатели теряют более 2 трлн рублей в год из-за недосыпа сотрудников. опросы, работа, сон, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРаботодатели теряют более 2 трлн рублей в год из-за недосыпа сотрудников

    Работодатели теряют более 2 трлн рублей в год из-за недосыпа сотрудников

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    Работодатели теряют более 2 трлн рублей в год из-за недосыпа сотрудников

    Работодатели теряют более 2 трлн рублей в год <nobr>из-за</nobr> недосыпа сотрудников

      Отечественные компании теряют более 2 триллионов рублей в год из-за недосыпа своих работников. Как следует из опроса аналитического центра НАФИ, россияне в среднем трудятся только на 80% своих возможностей.

      Основной причиной недосыпа называют времяпрепровождение у экрана телевизора, за игрой или чтением книги. Вторая причина — сверхурочная работа. Далее идут проблемы со здоровьем и маленькие дети.

      Опрос специалисты НАФИ проводили в разные времена года. Исследователи пришли к выводу, что весной и летом производительность у сотрудников выше, чем зимой. А если говорить о профессиях, то больше всего не высыпаются военнослужащие.

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