Работодатели теряют более 2 трлн рублей в год из-за недосыпа сотрудников

Отечественные компании теряют более 2 триллионов рублей в год из-за недосыпа своих работников. Как следует из опроса аналитического центра НАФИ, россияне в среднем трудятся только на 80% своих возможностей.

Основной причиной недосыпа называют времяпрепровождение у экрана телевизора, за игрой или чтением книги. Вторая причина — сверхурочная работа. Далее идут проблемы со здоровьем и маленькие дети.



Опрос специалисты НАФИ проводили в разные времена года. Исследователи пришли к выводу, что весной и летом производительность у сотрудников выше, чем зимой. А если говорить о профессиях, то больше всего не высыпаются военнослужащие.

