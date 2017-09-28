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Брифинг Марии Захаровой

    В Мадриде из метро эвакуировали людей из-за сообщений о стрельбе

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    • Фото: twitter.com
    В Мадриде из метро эвакуировали людей <nobr>из-за</nobr> сообщений о стрельбе

    В Мадриде из метро эвакуировали людей из-за сообщений о стрельбе

    В Мадриде из метро эвакуировали людей <nobr>из-за</nobr> сообщений о стрельбе
  • Фото: twitter.com

    • В метрополитене испанской столицы могла произойти стрельба. Движение поездов на двух линиях было остановлено.

    Газета El Pais сообщает, что полицейские эвакуировали пассажиров из вагонов метро. Было остановлено движение поездов на второй и пятой линиях. Некоторые из очевидцев утверждают, что слышали выстрелы, но эта информация не подтверждена.

    В свою очередь пресс-секретарь мадридского городского совета подтвердил, что поступила информация о стрельбе в подземке, поэтому был запущен протокол безопасности. Данных о пострадавших пока нет.

    В настоящее время территория вокруг эвакуированных станций выставлено оцепление полиции. На место прибыли и другие аварийные службы города.

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