Кержаков выпустил мальков лосося в реку и пообещал «не браконьерничать»

Десятки футбольных фанатов с файерами собрались сегодня на берегу реки Шуи. Болельщики пришли поддержать своего кумира — Александра Кержакова. Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» исполнил обещание и выпустил в водоем 2000 мальков лосося, чтобы доказать: он — не браконьер.
Скандал разгорелся после того, как Кержаков опубликовал в Сети снимок с рыбалки: он сфотографировался с лососем на Онежском озере. Улов оказался запрещенным, и на бомбардира завели дело об административном правонарушении.
Александр Кержаков: «Я считаю, что это несчастный случай, который, естественно, больше не повторится. А что я знаю, что это красивая рыба и она еще красивее смотрится, когда плавает в воде».
У реки Кержаков появился, чтобы загладить вину. В Шую он выпустил порядка 2000 мальков. Большая часть лосося куплена на деньги форварда. Впрочем, ему также пришлось заплатить и штраф. Но в этом случае, как говорят в Росрыболовстве, дело не сумме взыскания, а в том, что нападающий публично извинился и встал на путь исправления.
Ну а в конце своего выступления Кержаков пообещал «не браконьерничать», добавив, что через пару недель снова появится у воды и снова будет выпускать мальков.
Александр Кержаков: «Я считаю, что это несчастный случай, который, естественно, больше не повторится. А что я знаю, что это красивая рыба и она еще красивее смотрится, когда плавает в воде».
У реки Кержаков появился, чтобы загладить вину. В Шую он выпустил порядка 2000 мальков. Большая часть лосося куплена на деньги форварда. Впрочем, ему также пришлось заплатить и штраф. Но в этом случае, как говорят в Росрыболовстве, дело не сумме взыскания, а в том, что нападающий публично извинился и встал на путь исправления.
Ну а в конце своего выступления Кержаков пообещал «не браконьерничать», добавив, что через пару недель снова появится у воды и снова будет выпускать мальков.
Комментарии