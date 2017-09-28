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    Турчинов назвал военных виновными в пожаре на складе под Винницей

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    Турчинов назвал военных виновными в пожаре на складе под Винницей

    Турчинов назвал военных виновными в пожаре на складе под Винницей

    Украинских военных, виновных в пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области, нужно привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    Секретарь СНБО Украины напомнил, что ранее арсенал фактически был уничтожен в Балаклее. Теперь последовал пожар в Калиновке. В результате этих инцидентов Украина потеряла «огромное количество боеприпасов», добавил Турчинов.

    По его словам, необходимо привлечь к ответственности виновных, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны». Турчинов выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы», передает РИА Новости.

    смотретьНа складе под Винницей прекратились взрывы
    На складе под Винницей прекратились взрывы
    В результате ЧП на складе под Винницей было уничтожено около трети арсенала. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Изначально сообщалось, что пожар произошел в результате диверсии, однако эту версию опроверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он рассказал, что в одной из воинских частей два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.

    Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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