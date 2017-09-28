Турчинов назвал военных виновными в пожаре на складе под Винницей

Украинских военных, виновных в пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области, нужно привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Секретарь СНБО Украины напомнил, что ранее арсенал фактически был уничтожен в Балаклее. Теперь последовал пожар в Калиновке. В результате этих инцидентов Украина потеряла «огромное количество боеприпасов», добавил Турчинов.
По его словам, необходимо привлечь к ответственности виновных, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны». Турчинов выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы», передает РИА Новости.
В результате ЧП на складе под Винницей было уничтожено около трети арсенала. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Изначально сообщалось, что пожар произошел в результате диверсии, однако эту версию опроверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он рассказал, что в одной из воинских частей два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.
По его словам, необходимо привлечь к ответственности виновных, «начиная от начальника Генштаба и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону нашей страны». Турчинов выразил мнение, что произошедшее продемонстрировало «неспособность Украины защищать свои стратегические арсеналы», передает РИА Новости.
В результате ЧП на складе под Винницей было уничтожено около трети арсенала. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Изначально сообщалось, что пожар произошел в результате диверсии, однако эту версию опроверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он рассказал, что в одной из воинских частей два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.
Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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