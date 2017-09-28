Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Итальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной. браки и разводы, дети и подростки, Италия, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИтальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной

    Итальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной

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    Итальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной

    Итальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной

    Итальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной

      Один на миллион шанс у гражданки РФ Елены Васильевой вернуть своего сына, которого отобрал муж-итальянец.

      Сложность в том, что мальчик появился на свет в Италии и, соответственно, там получил гражданство. А в этом случае закон находится на стороне отца.

      Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, отец Джорджио Ночето увез мальчика в неизвестном направлении, не дожидаясь окончания бракоразводного процесса. Полиция отказалась помогать Елене: русская мать, у которой лишь вид на жительство, фактически не имеет прав на ребенка. Ювенальная система Италии крайне строгая.

      Кроме того, стало известно о странных увлечениях итальянца.

      Елена Васильева: «Начал использовать наркотики и буквально в течение месяца нашел мужчину, с которым ушел жить».

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