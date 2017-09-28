Итальянец отобрал у россиянки сына и начал жить с мужчиной

Один на миллион шанс у гражданки РФ Елены Васильевой вернуть своего сына, которого отобрал муж-итальянец .

Сложность в том, что мальчик появился на свет в Италии и, соответственно, там получил гражданство. А в этом случае закон находится на стороне отца.



Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, отец Джорджио Ночето увез мальчика в неизвестном направлении, не дожидаясь окончания бракоразводного процесса. Полиция отказалась помогать Елене: русская мать, у которой лишь вид на жительство, фактически не имеет прав на ребенка. Ювенальная система Италии крайне строгая.



Кроме того, стало известно о странных увлечениях итальянца.



Елена Васильева: «Начал использовать наркотики и буквально в течение месяца нашел мужчину, с которым ушел жить».