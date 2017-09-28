Адвокат Nemagia получил от Тинькова ходатайство о прекращении дела

Адвокат кемеровских блогеров, ведущих
YouTube-канал Nemagia, заявил о получении ходатайства о прекращении дела против его клиентов.
Александр Зинуров, адвокат: «По уголовному делу получили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Со стороны Тинькова».
Представитель защиты отметил, что также получено заявление об отказе иска в Арбитражном суде, сообщают «Ведомости».
На этой неделе предприниматель Олег Тиньков и «Тинькофф-банк» направили в правоохранительные органы заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров канала Nemagia. Таким образом, банкир выполнил свое обещание отказаться от выдвинутых ранее претензий.
Иски о защите достоинства и деловой репутации, а также заявление в полицию Тиньков подал после того, как на YouTube-канале Nemagia появилось видео, в котором блогеры подвергли банкира и его деятельность жесткой критике и оскорбительно высказывались о его супруге. Скандальный ролик в сентябре по решению суда был заблокирован Роскомнадзором.
Представитель защиты отметил, что также получено заявление об отказе иска в Арбитражном суде, сообщают «Ведомости».
На этой неделе предприниматель Олег Тиньков и «Тинькофф-банк» направили в правоохранительные органы заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров канала Nemagia. Таким образом, банкир выполнил свое обещание отказаться от выдвинутых ранее претензий.
Иски о защите достоинства и деловой репутации, а также заявление в полицию Тиньков подал после того, как на YouTube-канале Nemagia появилось видео, в котором блогеры подвергли банкира и его деятельность жесткой критике и оскорбительно высказывались о его супруге. Скандальный ролик в сентябре по решению суда был заблокирован Роскомнадзором.
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