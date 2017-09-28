ВКС РФ сорвали операцию по прорыву террористов под Акербатом

Удары российской авиации помешали запрещенной террористической группировке «Джебхат
ан-Нусра» вызволить окруженных под Акербатом боевиков.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в течение недели все удары ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях террористов. Таким образом, российская авиация сорвала план «Джебхат ан-Нусры» по прорыву «акербатского котла» в восточной Хаме, передает РИА Новости.
Игорь Конашенков: «Действиями российской авиации в Сирии данная операция „ан-Нусры“ была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены».
Он добавил, что российская авиация не наносит удары по жилым кварталам. ВКС РФ атакует позиции, склады и бронетехнику террористов, которые были выявлены с помощью беспилотников и других средств.
Игорь Конашенков: «Действиями российской авиации в Сирии данная операция „ан-Нусры“ была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены».
Он добавил, что российская авиация не наносит удары по жилым кварталам. ВКС РФ атакует позиции, склады и бронетехнику террористов, которые были выявлены с помощью беспилотников и других средств.
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