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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    ВКС РФ сорвали операцию по прорыву террористов под Акербатом

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    ВКС РФ сорвали операцию по прорыву террористов под Акербатом

    ВКС РФ сорвали операцию по прорыву террористов под Акербатом

    ВКС РФ сорвали операцию по прорыву террористов под Акербатом

    Удары российской авиации помешали запрещенной террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» вызволить окруженных под Акербатом боевиков.

    Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в течение недели все удары ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях террористов. Таким образом, российская авиация сорвала план «Джебхат ан-Нусры» по прорыву «акербатского котла» в восточной Хаме, передает РИА Новости.

    Игорь Конашенков: «Действиями российской авиации в Сирии данная операция „ан-Нусры“ была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены».

    Он добавил, что российская авиация не наносит удары по жилым кварталам. ВКС РФ атакует позиции, склады и бронетехнику террористов, которые были выявлены с помощью беспилотников и других средств.

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