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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Путин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея. инвестиции, Путин, Русал, Сирия, Турция, Эбола, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея

    Путин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея

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    Путин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея

    Путин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея

    Путин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея

      Владимир Путин сегодня отправится в Турцию на переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты побеседуют за ужином. Но несмотря на неформальный характер встречи, темы поднимут самые острые. Это и зоны деэскалации в Сирии, и референдум в Иракском Курдистане, и поставки ракетных комплексов С-400. Перед вылетом в Анкару Путин принял президента Гвинеи.

      В Ново-Огарёве говорили в первую очередь об экономическом партнерстве. Уже 16 лет в республике работает РУСАЛ, в совместных проектах заинтересованы концерны «Алмаз-Антей» и «Вертолеты России».

      Владимир Путин: «Уровень торгового оборота у нас пока небольшой, но он развивается и за последнее время увеличился в два раза. Российские инвесторы проявляют интерес к экономике вашей страны. Только одна из компаний, РУСАЛ, вложила более 300 миллионов долларов».

      Президент Гвинеи поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола. В 2014-м Москва направила в африканскую страну специалистов и 150 тонн медоборудования. А в августе ученые начали вакцинацию жителей Гвинеи новейшим российским препаратом от вируса Эбола.

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