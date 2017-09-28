Путин отметил интерес российских инвесторов к Республике Гвинея

Владимир Путин сегодня отправится в Турцию на переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты побеседуют за ужином. Но несмотря на неформальный характер встречи, темы поднимут самые острые. Это и зоны деэскалации в Сирии, и референдум в Иракском Курдистане, и поставки ракетных комплексов С-400 . Перед вылетом в Анкару Путин принял президента Гвинеи.

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В Ново-Огарёве говорили в первую очередь об экономическом партнерстве. Уже 16 лет в республике работает РУСАЛ, в совместных проектах заинтересованы концерны «Алмаз-Антей» и «Вертолеты России».



Владимир Путин: «Уровень торгового оборота у нас пока небольшой, но он развивается и за последнее время увеличился в два раза. Российские инвесторы проявляют интерес к экономике вашей страны. Только одна из компаний, РУСАЛ, вложила более 300 миллионов долларов».



Президент Гвинеи поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола. В 2014-м Москва направила в африканскую страну специалистов и 150 тонн медоборудования. А в августе ученые начали вакцинацию жителей Гвинеи новейшим российским препаратом от вируса Эбола.