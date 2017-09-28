Основатель Playboy завещал похоронить себя рядом с Мэрилин Монро

Согласно завещанию, основатель журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен в
Лос-Анджелесе рядом с Мэрилин Монро.
Место на кладбище поблизости от секс-символа, что помогла взлететь Playboy, он выкупил еще 25 лет назад.
Напомним, медиамагнат и основатель легендарного журнала Хью Хефнер скончался в собственном доме, знаменитом особняке Playboy.
Его жизнь неразрывно связана с изданием, об основании которого он задумался в студенческие годы, учась на психологическом факультете. Первый номер Playboy увидел свет в 1953 году и начал сексуальную революцию в США и мире. На обложке блистала сама Мэрилин Монро, ее фотографию Хефнер попросту скопировал из настенного календаря. С тех пор в журнале регулярно появлялись голливудские звезды.
Хефнер печатал тексты о политике, философии, культуре и литературе. В журнале он публиковал романы и повести Рэя Брэдбери, Джона Апдайка, Владимира Набокова, Курта Воннегута. В середине 90-х — спустя 42 года после первого номера — Playboy пришел и в Россию.
Хефнер был также известен благотворительными проектами: сотни тысяч долларов издатель отдавал на гуманитарные исследования, помощь животным, половое воспитание молодежи, создал специальный фонд для борьбы со СПИДом.
Наследство Хефнера оценивают в 43 миллиона долларов. Известно, что вдова, которая младше Хью на 60 лет, денег не получит.
Напомним, медиамагнат и основатель легендарного журнала Хью Хефнер скончался в собственном доме, знаменитом особняке Playboy.
Его жизнь неразрывно связана с изданием, об основании которого он задумался в студенческие годы, учась на психологическом факультете. Первый номер Playboy увидел свет в 1953 году и начал сексуальную революцию в США и мире. На обложке блистала сама Мэрилин Монро, ее фотографию Хефнер попросту скопировал из настенного календаря. С тех пор в журнале регулярно появлялись голливудские звезды.
Хефнер печатал тексты о политике, философии, культуре и литературе. В журнале он публиковал романы и повести Рэя Брэдбери, Джона Апдайка, Владимира Набокова, Курта Воннегута. В середине 90-х — спустя 42 года после первого номера — Playboy пришел и в Россию.
Хефнер был также известен благотворительными проектами: сотни тысяч долларов издатель отдавал на гуманитарные исследования, помощь животным, половое воспитание молодежи, создал специальный фонд для борьбы со СПИДом.
Наследство Хефнера оценивают в 43 миллиона долларов. Известно, что вдова, которая младше Хью на 60 лет, денег не получит.
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