Как россиянок за границей превращают в рабынь: расследование НТВ

На заработки за границу ежегодно уезжают тысячи россиянок. Десятки, если не сотни становятся жертвами обмана и оказываются в рабстве. У невольниц забирают документы и заставляют делать все, что прикажет хозяин. Обманутые девушки терпят насилие, моральные и физические унижения. За малейшие провинности — изуверские наказания.
В XXI веке рабство принимает новые формы, а работорговцы действуют хитрее. Например, заманивают высокооплачиваемой работой. Нередко девушку даже вербуют под конкретного заказчика. С развитием соцсетей и мессенджеров найти нужную красавицу легче легкого — тут и фото, и возраст, и желания, и мечты, и даже статус настроения. С такими данными запудрить мозги — дело техники.
По самым скромным подсчетам, бизнес по продаже людей приносит до 12 миллиардов долларов чистой прибыли в год — настоящее золотое дно. Как показывает практика, жертвой работорговцев может стать кто угодно: значения не имеют ни пол, ни возраст, ни социальный статус.
Олег Иванников, эксперт: «Пользуясь либо слабостью характера, либо какими-то угрозами, запугивают девушек и делают из них сексуальных рабынь, которые вынуждены уже только за питание и за незначительные денежные средства выполнять те или иные работы. Очень часто этих девушек перепродают от одного хозяина к другому».
Кто же эти доверчивые девушки, которые так бездумно соглашаются на сомнительную работу и уезжают в чужую страну? По словам психологов, кандидатки на вакансию рабыни очень похожи. От 18 до 25, образование чаще не выше средне-специального, остро нуждающиеся в деньгах, незамужние и без родителей, которые могли бы удержать от ошибок. Нередко на уловки работорговцев попадаются матери-одиночки, желающие заработать быстро и без особых усилий.
В ловушку угодила и россиянка Юлия, которой теперь больно вспоминать о произошедшем. Друзья и знакомые до сих пор уверены, что она полтора года работала в Бахрейне официанткой. А для нее это 548 дней унижения, оскорблений и побоев.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
По самым скромным подсчетам, бизнес по продаже людей приносит до 12 миллиардов долларов чистой прибыли в год — настоящее золотое дно. Как показывает практика, жертвой работорговцев может стать кто угодно: значения не имеют ни пол, ни возраст, ни социальный статус.
Олег Иванников, эксперт: «Пользуясь либо слабостью характера, либо какими-то угрозами, запугивают девушек и делают из них сексуальных рабынь, которые вынуждены уже только за питание и за незначительные денежные средства выполнять те или иные работы. Очень часто этих девушек перепродают от одного хозяина к другому».
Кто же эти доверчивые девушки, которые так бездумно соглашаются на сомнительную работу и уезжают в чужую страну? По словам психологов, кандидатки на вакансию рабыни очень похожи. От 18 до 25, образование чаще не выше средне-специального, остро нуждающиеся в деньгах, незамужние и без родителей, которые могли бы удержать от ошибок. Нередко на уловки работорговцев попадаются матери-одиночки, желающие заработать быстро и без особых усилий.
В ловушку угодила и россиянка Юлия, которой теперь больно вспоминать о произошедшем. Друзья и знакомые до сих пор уверены, что она полтора года работала в Бахрейне официанткой. А для нее это 548 дней унижения, оскорблений и побоев.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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