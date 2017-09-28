Самолет из Москвы не смог сесть в Геленджике из-за сильного ветра

Аэропорт Геленджика не смог принять рейс из Москвы
из-за погодных условий.
Самолет, летевший из Москвы не смог приземлится в Геленджике из-за сильного ветра. В результате борт был отправлен в Анапу, где успешно совершил посадку в штатном режиме.
Об этом инциденте сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро», которая управляет воздушными гаванями Краснодарского края. Известно, что не сумевший приземлиться в точке назначения самолет принадлежит авиакомпании «ЮВТ Аэро», передает «Интерфакс».
После посадки в Анапе пассажиров решили отправить в Геленджик наземным транспортом.
Об этом инциденте сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро», которая управляет воздушными гаванями Краснодарского края. Известно, что не сумевший приземлиться в точке назначения самолет принадлежит авиакомпании «ЮВТ Аэро», передает «Интерфакс».
После посадки в Анапе пассажиров решили отправить в Геленджик наземным транспортом.
Комментарии