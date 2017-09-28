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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Самолет из Москвы не смог сесть в Геленджике из-за сильного ветра

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    Самолет из Москвы не смог сесть в Геленджике из-за сильного ветра

    Самолет из Москвы не смог сесть в Геленджике <nobr>из-за</nobr> сильного ветра

    Аэропорт Геленджика не смог принять рейс из Москвы из-за погодных условий.

    Самолет, летевший из Москвы не смог приземлится в Геленджике из-за сильного ветра. В результате борт был отправлен в Анапу, где успешно совершил посадку в штатном режиме.

    Об этом инциденте сообщили в пресс-службе компании «Базэл Аэро», которая управляет воздушными гаванями Краснодарского края. Известно, что не сумевший приземлиться в точке назначения самолет принадлежит авиакомпании «ЮВТ Аэро», передает «Интерфакс».

    После посадки в Анапе пассажиров решили отправить в Геленджик наземным транспортом.

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