Эксперты рассказали, кому выгоден слив интимных фото знаменитостей в Сеть

Бурная дискуссия развернулась в Интернете: пользователи обсуждают, кто выложил в Сеть фотографии обнаженной стримерши Карины.
Девушка знакома тем, кто играет в компьютерные игры онлайн. Она заработала популярность в 2015 году своим эпатажным поведением. Диссонанс вызывало то, что миловидная особа слишком эмоциональна и резка в выражениях. Кому понадобилось размещать ее откровенные снимки? Вариантов три: обиженный бывший возлюбленный, сама для пиара или же аккаунт взломали.
По словам самой 19-летней блогерши, она стала жертвой несчастной любви и более чем откровенной мести таинственного возлюбленного. Именно он выложил в Сеть то сокровенное, что девушка в порыве чувств отправляла лично ему. Об этом блогерша рассказала в выложенном недавно видео. Однако некоторых пользователей смутило, что вместо того, чтобы грозиться найти и наказать обидчика, Карина смиренно утирала слезы на камеру, даже не называя его имени.
Тех, кто считает, что пикантный вброс в Интернет устроила сама девушка, становится все больше. Виртуальные звезды чересчур стремительно гаснут. Вот и популярность Карины, судя по количеству подписчиков, уже не та, что два года назад. Что делать? Хайпануть, как сейчас говорят. Способ быстрый и надежный.
Мария Капшукова, блогер: «Для любой женщины когда-то рано или поздно этот опыт происходит, особенно у публичного человека. Ему рано или поздно надо раздеваться, так вы можете удержать аудиторию. Если не поднимать возле себя какого-то скандала и не выкидывать что-то горячее в Интернет, долго даже очень хороший человек не интересен никому».
Однако одно дело тонкая эротика, и совсем другое дело — подобные снимки, которые скорее можно отнести к разряду порно. Юристы считают, что за такие фото придется оправдываться не только перед подписчиками, но и перед законом.
Подробности — в видеоматериале.
По словам самой 19-летней блогерши, она стала жертвой несчастной любви и более чем откровенной мести таинственного возлюбленного. Именно он выложил в Сеть то сокровенное, что девушка в порыве чувств отправляла лично ему. Об этом блогерша рассказала в выложенном недавно видео. Однако некоторых пользователей смутило, что вместо того, чтобы грозиться найти и наказать обидчика, Карина смиренно утирала слезы на камеру, даже не называя его имени.
Тех, кто считает, что пикантный вброс в Интернет устроила сама девушка, становится все больше. Виртуальные звезды чересчур стремительно гаснут. Вот и популярность Карины, судя по количеству подписчиков, уже не та, что два года назад. Что делать? Хайпануть, как сейчас говорят. Способ быстрый и надежный.
Мария Капшукова, блогер: «Для любой женщины когда-то рано или поздно этот опыт происходит, особенно у публичного человека. Ему рано или поздно надо раздеваться, так вы можете удержать аудиторию. Если не поднимать возле себя какого-то скандала и не выкидывать что-то горячее в Интернет, долго даже очень хороший человек не интересен никому».
Однако одно дело тонкая эротика, и совсем другое дело — подобные снимки, которые скорее можно отнести к разряду порно. Юристы считают, что за такие фото придется оправдываться не только перед подписчиками, но и перед законом.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии