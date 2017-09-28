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    Напавшего на школьницу педофила из Москвы задержали в Красноярске

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    Напавшего на школьницу педофила из Москвы задержали в Красноярске

    Напавшего на школьницу педофила из Москвы задержали в Красноярске

    Напавшего на школьницу педофила из Москвы задержали в Красноярске

      Инженера крупной московской энергетической компании подозревают в совершении насильственных действий в отношении ребенка.

      Мужчину задержали в Красноярске, куда он приехал по работе. Он подкараулил 10-летнюю школьницу, когда та возвращалась домой. Девочке удалось вырваться и убежать. Она обо всем рассказала бабушке. Полицейские вычислили вероятного педофила, он уже дает показания.

      Из сообщения Следственного комитета: «У следствия есть основания полагать, что молодой человек, житель Москвы, мог совершить аналогичные преступления в других регионах России».

      Следственный комитет призвал жителей Москвы, Московской области и других регионов, которые узнали подозреваемого на фотографии, обращаться в Главное следственное управление СК по Красноярскому краю.

      В ближайшее время мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Дожидаться суда он будет под стражей.

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