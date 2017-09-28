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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Том Круз ответил на слухи о накладных ягодицах

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    • Кадр из фильма «Операция „Валькирия“», реж. Брайан Сингер, 2008
    Том Круз ответил на слухи о накладных ягодицах

    Том Круз ответил на слухи о накладных ягодицах

    Том Круз ответил на слухи о накладных ягодицах
  • Кадр из фильма «Операция „Валькирия“», реж. Брайан Сингер, 2008

    • Звезда Голливуда ответил на обвинения в использовании накладных ягодиц во время съемок.

    Круз заявил, что не увеличивал пятую точку на съемочной площадке фильма «Операция „Валькирия“».

    Том Круз, актер: «Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю».

    Актер подчеркнул, что в тех сценах, где ему приходится оголить ягодицы, он снимается без дублеров и компьютерной графики, сообщает сайт Dni.Ru.

    На неестественно пышные ягодицы Круза первыми обратили внимание блогеры. Кадр из фильма «Операция „Валькирия“», в котором Круз сыграл участника заговора против Гитлера, моментально распространился в Интернете. Также в Сети обсуждали слухи о том, что актер якобы носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше.

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