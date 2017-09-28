Том Круз ответил на слухи о накладных ягодицах

Звезда Голливуда ответил на обвинения в использовании накладных ягодиц во время съемок.
Круз заявил, что не увеличивал пятую точку на съемочной площадке фильма «Операция „Валькирия“».
Том Круз, актер: «Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю».
Актер подчеркнул, что в тех сценах, где ему приходится оголить ягодицы, он снимается без дублеров и компьютерной графики, сообщает сайт Dni.Ru.
На неестественно пышные ягодицы Круза первыми обратили внимание блогеры. Кадр из фильма «Операция „Валькирия“», в котором Круз сыграл участника заговора против Гитлера, моментально распространился в Интернете. Также в Сети обсуждали слухи о том, что актер якобы носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше.
Том Круз, актер: «Я не использовал никаких протезов. Ради чего? Не представляю».
Актер подчеркнул, что в тех сценах, где ему приходится оголить ягодицы, он снимается без дублеров и компьютерной графики, сообщает сайт Dni.Ru.
На неестественно пышные ягодицы Круза первыми обратили внимание блогеры. Кадр из фильма «Операция „Валькирия“», в котором Круз сыграл участника заговора против Гитлера, моментально распространился в Интернете. Также в Сети обсуждали слухи о том, что актер якобы носит обувь со скрытыми каблуками, чтобы выглядеть выше.
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