Под Саратовом задержан вербовщик террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался создать ячейку террористической группировки в Саратовской области.
По данным ФСБ, задержанный — предполагаемый вербовщик террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенной на территории РФ — ред.). Мужчина представлялся имамом и пропагандировал радикальные идеи, передает ТАСС.
Пресс-служба УФСБ по Саратовской области: «Мужчина предпринял попытку создания на территории региона ячейки международной террористической организации».
Против подозреваемого возбудили дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Задержанный уже дал признательные показания. Он заключен под стражу.
Пресс-служба УФСБ по Саратовской области: «Подозреваемый свою вину признал полностью».
Максимальное наказание, которое грозит предполагаемому вербовщику, — 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
Пресс-служба УФСБ по Саратовской области: «Мужчина предпринял попытку создания на территории региона ячейки международной террористической организации».
Против подозреваемого возбудили дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Задержанный уже дал признательные показания. Он заключен под стражу.
Пресс-служба УФСБ по Саратовской области: «Подозреваемый свою вину признал полностью».
Максимальное наказание, которое грозит предполагаемому вербовщику, — 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
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