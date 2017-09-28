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    Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»

    17 комментариев
    Задержаны гендиректор и главный бухгалтер <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»

    Задержаны гендиректор и главный бухгалтер <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
  • Фото: Андрей Сдатчиков / livejournal.com

    • В рамках дела о мошенничестве задержаны генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Светлана Петренко: «В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров задержаны генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева».

    По словам Петренко, в ближайшее время задержанным предъявят обвинение, после чего будет решаться вопрос об их аресте.

    Также представитель СК сообщила, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы в спешном порядке покинули Россию.

    Светлана Петренко: «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения».

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    Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания заявила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Владимир Путин в жесткой форме потребовал от правительства разобраться с ситуацией, заложниками которой стали тысячи пассажиров.

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