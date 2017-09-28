Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»

В рамках дела о мошенничестве задержаны генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании
«ВИМ-Авиа». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко: «В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров задержаны генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева».
По словам Петренко, в ближайшее время задержанным предъявят обвинение, после чего будет решаться вопрос об их аресте.
Также представитель СК сообщила, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы в спешном порядке покинули Россию.
Светлана Петренко: «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения».
Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания заявила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Владимир Путин в жесткой форме потребовал от правительства разобраться с ситуацией, заложниками которой стали тысячи пассажиров.
По словам Петренко, в ближайшее время задержанным предъявят обвинение, после чего будет решаться вопрос об их аресте.
Также представитель СК сообщила, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы в спешном порядке покинули Россию.
Светлана Петренко: «В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения».
Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания заявила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Владимир Путин в жесткой форме потребовал от правительства разобраться с ситуацией, заложниками которой стали тысячи пассажиров.
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