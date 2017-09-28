Известный композитор написал необычный саундтрек к сериалу НТВ «Казнить нельзя помиловать»

В новом сезоне НТВ представит историческую драму «Казнить нельзя помиловать» с Марией Кожевниковой в главной роли.

К работе над проектом подключился композитор Александр Маев, написавший музыку для современного балета Intensio и «Камеры обскура» Мариинского театра. Специально для многосерийного фильма «Казнить нельзя помиловать» Маев вместе со своим коллегой Максимом Кошеваровым написали необычный саундтрек, соединяющий музыкальное звучание 70-х годов и современные ритмы.



Александр Маев, композитор проекта: «Мы с Максимом уже не первый год работаем в области музыкального оформления балетов, театральных постановок, мюзиклов и кино. Поэтому нашей команде под силу находить решения в различных жанрах. В этом телефильме мы сделали акцент на мелодизм послевоенных лет, ленинградский стиль и современный звучание оркестра. Особое внимание уделили раскрытию личной драмы главных героев: с чем мы, с моим соавтором и партнером Максимом Кошеваровым, по моему мнению, справились. И от нашей творческой команды пожелаем зрителю НТВ приятного просмотра!»



Сюжет сериала разворачивается в Ленинграде в 1947 году. Советская разведчица Нина Колосова возвращается после войны и пытается начать жизнь с чистого листа. Однако мирная жизнь в разрушенном городе оказывается не менее страшной, чем на фронте: царят преступность и беззаконие. Любимого мужа Нины, сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом, убивают, а сама девушка теряет ребенка. Героиня решает мстить. Хладнокровно расстреливая воров и убийц, Нина наводит ужас на город. За расследование совершенных ею преступлений берется майор Борис Грановский (Кирилл Рубцов).



Сериал «Казнить нельзя помиловать» планируется к выходу на НТВ в новом сезоне.