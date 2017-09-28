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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

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    Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

    Песков прокомментировал критику Путина в адрес Дворковича

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю критику Владимира Путина в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича.

    Дмитрий Песков: «Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена».

    смотретьПутин потребовал решить вопрос проблемных авиакомпаний раз и навсегда
    Путин потребовал решить вопрос проблемных авиакомпаний раз и навсегда
    Накануне Владимир Путин в ходе обсуждения ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» заявил вице-премьеру Дворковичу, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли. Президент также поинтересовался, не перегружен ли он.

    Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что общая кредиторская задолженность авиакомпании, заявившей о прекращении чартерных перевозок, составляет около 7 млрд рублей. Основной кредитор — банк «Зенит». В Арбитражный суд Татарстана уже поступило заявление о признании «ВИМ-Авиа» банкротом.

    Тем временем российские авиакомпании разобрали регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» и уже перевезли часть ее пассажиров. Однако тысячи туристов все еще не могут вернуться домой.

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