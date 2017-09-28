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Брифинг Марии Захаровой

    Житель Свердловской области зарубил топором мать, сестру и племянницу

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    Житель Свердловской области зарубил топором мать, сестру и племянницу

    Житель Свердловской области зарубил топором мать, сестру и племянницу

    В Свердловской области пьяный мужчина зарубил топором своих мать, сестру и годовалую племянницу.

    Накануне после тушения горящего частного дома, расположенного в селе Санкино на Среднем Урале, были обнаружены тела владелицы дома, женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти.

    Вскоре был задержан подозреваемый — мужчина 1990 года рождения, сын старшей женщины, который заявил, что в ходе конфликта зарубил топором своих мать, сестру и племянницу.

    По информации СУ СК по Свердловской области, первым пьяного мужчину в окровавленной одежде увидел глава администрации поселка, побежавший к нему домой. Именно он, по версии следствия, потушил пожар в доме, обнаружил тела погибших и вызвал полицию.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

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