Житель Свердловской области зарубил топором мать, сестру и племянницу

В Свердловской области пьяный мужчина зарубил топором своих мать, сестру и годовалую племянницу.

Накануне после тушения горящего частного дома, расположенного в селе Санкино на Среднем Урале, были обнаружены тела владелицы дома, женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти.



Вскоре был задержан подозреваемый — мужчина 1990 года рождения, сын старшей женщины, который заявил, что в ходе конфликта зарубил топором своих мать, сестру и племянницу.



По информации СУ СК по Свердловской области, первым пьяного мужчину в окровавленной одежде увидел глава администрации поселка, побежавший к нему домой. Именно он, по версии следствия, потушил пожар в доме, обнаружил тела погибших и вызвал полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».