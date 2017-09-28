«Легенда и инноватор»: знаменитости опечалены смертью Хефнера

Журналист, революционер, меценат и основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер скончался в США. Из издателя он давно превратился в персонажа
поп-культуры: играл самого себя в фильмах, сериалах, мультфильмах.
Основатель самого популярного мужского журнала в мире скончался в своем особняке. И хотя пока нет никаких официальных заявлений о причинах смерти, скорее всего, она наступила, как говорят в таких случаях, по естественным причинам.
Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. Идея издавать журнал для мужчин появилась у него еще в студенчестве. Во время Второй мировой он работал военным корреспондентом, а затем устроился в рекламный отдел журнала Esquire. Первый номер Playboy Хефнер выпустил в 1953 году на собственные деньги. Тираж журнала был 50 тысяч экземпляров, а первой моделью стала Мэрилин Монро. С тех пор на обложке Playboy успели побывать многие мировые знаменитости. Некоторые из них мгновенно отреагировали на сообщения о смерти легендарного издателя.
Ким Кардашьян: «Покойся с миром, легендарный Хью Хефнер! Для меня было такой большой честью быть частью команды Playboy! По тебе будут сильно скучать. Люблю тебя, Хеф!»
Несмотря на то, что большинство аудитории всегда воспринимало Playboy прежде всего как издание с обнаженными моделями, сам Хефнер всегда подчеркивал, что создал журнал-обманку, где большую часть занимают все-таки не фотографии, а вопросы философии и политики. А женщины — они же заставляют этот мир вращаться, говорил издатель, постоянно окруженный молодыми красавицами.
Издатель Playboy жил на широкую ногу, но говорил, что деньги не должны становиться главным мерилом жизни. Еще один из своих лозунгов — «Жизнь слишком коротка, чтоб жить чужой мечтой» — Хью Хефнер в полной мере воплотил в реальность. Начиная издавать Playboy, он не имел никакого редакторского опыта, по сути, он упрямо и намеренно шел к своей мечте, став для многих в Америке настоящим кумиром.
Пэрис Хилтон: «Так печально слышать новости о Хефнере. Он был легендой, инноватором и уникальной личностью. Мы провели вместе отличное время, и у меня много прекрасных воспоминаний. Я буду скучать по нему. Покойся с миром, мой друг».
Главное детище Хью Хефнера — журнал Playboy — сегодня выходит в 20 странах мира, в том числе и в России. Российская версия журнала издается с 1995 года. И сегодня отечественный рынок журналов уже сложно представить без этих ярких страниц. Как и поверить в то, что казавшийся вечно молодым Хефнер ушел навсегда.
Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. Идея издавать журнал для мужчин появилась у него еще в студенчестве. Во время Второй мировой он работал военным корреспондентом, а затем устроился в рекламный отдел журнала Esquire. Первый номер Playboy Хефнер выпустил в 1953 году на собственные деньги. Тираж журнала был 50 тысяч экземпляров, а первой моделью стала Мэрилин Монро. С тех пор на обложке Playboy успели побывать многие мировые знаменитости. Некоторые из них мгновенно отреагировали на сообщения о смерти легендарного издателя.
Ким Кардашьян: «Покойся с миром, легендарный Хью Хефнер! Для меня было такой большой честью быть частью команды Playboy! По тебе будут сильно скучать. Люблю тебя, Хеф!»
RIP to the legendary Hugh Hefner! I’m so honored to have been a part of the Playboy team! You will be greatly missed! Love you Hef! Xoxo— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 сентября 2017 г.
Несмотря на то, что большинство аудитории всегда воспринимало Playboy прежде всего как издание с обнаженными моделями, сам Хефнер всегда подчеркивал, что создал журнал-обманку, где большую часть занимают все-таки не фотографии, а вопросы философии и политики. А женщины — они же заставляют этот мир вращаться, говорил издатель, постоянно окруженный молодыми красавицами.
Издатель Playboy жил на широкую ногу, но говорил, что деньги не должны становиться главным мерилом жизни. Еще один из своих лозунгов — «Жизнь слишком коротка, чтоб жить чужой мечтой» — Хью Хефнер в полной мере воплотил в реальность. Начиная издавать Playboy, он не имел никакого редакторского опыта, по сути, он упрямо и намеренно шел к своей мечте, став для многих в Америке настоящим кумиром.
Пэрис Хилтон: «Так печально слышать новости о Хефнере. Он был легендой, инноватором и уникальной личностью. Мы провели вместе отличное время, и у меня много прекрасных воспоминаний. Я буду скучать по нему. Покойся с миром, мой друг».
So sad to hear the news about @HughHefner. 😢 #RIPHef pic.twitter.com/IQiEYhMfvf— Paris Hilton (@ParisHilton) 28 сентября 2017 г.
Главное детище Хью Хефнера — журнал Playboy — сегодня выходит в 20 странах мира, в том числе и в России. Российская версия журнала издается с 1995 года. И сегодня отечественный рынок журналов уже сложно представить без этих ярких страниц. Как и поверить в то, что казавшийся вечно молодым Хефнер ушел навсегда.
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