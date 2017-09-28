Российские военные привезли лекарства в полуразрушенную больницу Дейр-эз-Зора

В сирийском Дейр-эз-Зоре , который три года был в осаде боевиков, ситуация сейчас близка к катастрофической. Российские военные доставили туда лекарства и разворачивают мобильный госпиталь прямо рядом с полуразрушенной больницей.

Машины скорой помощи буквально прилетают к зданию городской больницы каждые несколько минут. Пациентов — а это, как правило, люди с очень тяжелыми ранениями — сразу везут в операционную, где почти без сна трудится единственный хирург — один из трех оставшихся в городе медиков.



Мест в палатах катастрофически не хватает, внутри — рой мух. Сын Нэрмины Хабуа пострадал при атаке боевиков, его состояние медики оценивают как очень тяжелое.



Нэрмина Хабуа: «Это не люди, они обстреливают жилые кварталы. Посмотрите, что боевики ИГИЛ сделали с моим сыном».



В соседней палате на койках рядом лежат дед и внук, в доме которых разорвалась мина. Мальчику оторвало одну ногу, вторая серьезно пострадала. Получил ранения и старик, у него также сердечный приступ. Сын пожилого человека и отец мальчика говорит, что будет мстить боевикам за увечья близких.



В городе остро нуждаются во врачах всех специальностей. Но прежде, чем россияне развернут там переносной госпиталь, необходимо обеспечить безопасные условия их пребывания и работы. Ведь мины боевиков пока долетают и до территории больницы. Причем, уверены местные доктора, боевики это делают преднамеренно. Хотя там оказывают помощь именно гражданскому населению.



Больница в Дейр-эз-Зоре переполнена. Но самая главная проблема — там не хватает врачей и практически нет медикаментов. Российские медики передали все самое необходимое и планируют направить туда лучших специалистов.



Подробности — в видеоматериале.