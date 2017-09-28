Alibaba запускает торговую интернет-площадку в России

Китайский
интернет-гигант Alibaba выводит на российский рынок новую торговую интернет площадку Tmall, которая сейчас уже работает в Китае.
Сервис заработает в тестовом режиме 28 сентября, сообщили источники ТАСС на рынке российской электронной коммерции. Полноценный запуск платформы запланирован на середину октября.
Из сообщения источника: «В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая».
По данным источника, в России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркет-плейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов. При этом поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов (кроссбордер), как это происходит у AliExpress, отметил один из российских партнеров группы в России.
Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд. Он пояснил, что российская площадка Tmall выросла из менее масштабного проекта «Молл».
Ресурс «Молл» сотрудничал только с представителями российского малого и среднего бизнеса. Как пояснил один из источников, Tmall будет работать и с крупным бизнесом. На площадке будет продаваться электроника и бытовая техника, одежда и детские товары, и другие товары российских и международных брендов, а также популярных в России китайских торговых марок. До этого Tmall работал только для китайской аудитории, но, несмотря на это, платформа занимает 14-е место в мире среди наиболее посещаемых сайтов.
Из сообщения источника: «В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая».
По данным источника, в России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркет-плейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов. При этом поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов (кроссбордер), как это происходит у AliExpress, отметил один из российских партнеров группы в России.
Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд. Он пояснил, что российская площадка Tmall выросла из менее масштабного проекта «Молл».
Ресурс «Молл» сотрудничал только с представителями российского малого и среднего бизнеса. Как пояснил один из источников, Tmall будет работать и с крупным бизнесом. На площадке будет продаваться электроника и бытовая техника, одежда и детские товары, и другие товары российских и международных брендов, а также популярных в России китайских торговых марок. До этого Tmall работал только для китайской аудитории, но, несмотря на это, платформа занимает 14-е место в мире среди наиболее посещаемых сайтов.
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