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    Трамп назвал премьер-министра Испании президентом

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria
    Трамп назвал <nobr>премьер-министра</nobr> Испании президентом

    Трамп назвал премьер-министра Испании президентом

    Трамп назвал <nobr>премьер-министра</nobr> Испании президентом
  • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria

    • Президент США Дональд Трамп вновь попал в курьезную ситуацию. Глава Белого дома после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем назвал его президентом.

    Инцидент произошел на совместной пресс-конференции. На видеозаписи (с 1:00) Трамп назвал Рахоя президентом, тот резко повернулся и посмотрел на него с недоумением.



    Не исключено, что Трампа могли подвести его же подчиненные. Дело в том, что должность Мариано Рахоя по-испански звучит как Presidente del Gobierno de Espana (президент правительства Испании). Однако это не означает, что Рахоя можно называть президентом.

    Этот случай не могли не отметить в соцсетях. Пользователи Twitter напомнили хозяину Белого дома о том, что Испания является конституционной монархией, сообщает РИА Новости.

    Добавим, что это не единственная ошибка, допущенная Трампом во время визита испанского премьера. Американский президент неправильно написал его фамилию в Twitter.

    Дональд Трамп: «Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима».




    смотретьТрамп выдумал новую африканскую страну Намбию
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    Другой курьез произошел с Трампом на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Американский лидер перепутал двух корреспондентов-блондинок. А на прошлой неделе Трамп ошибся, произнося речь на встрече с лидерами стран Африки в рамках Генассамблеи ООН. Он несколько раз упомянул несуществующую страну Намбию.

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