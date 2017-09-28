Рейс «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву отложили, чтобы взять пассажиров двух бортов

Вылет рейса
НН-182 компании «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву, ранее перенесенный со среды на четверг, отложен на утро пятницы. Идут переговоры о том, что на борт возьмут пассажиров сразу двух рейсов.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с вылетом рейса НН-181 из Москвы в Благовещенск обратный рейс был отложен со среды на вечер четверга. Рейс прибыл в Приамурье в четверг с задержкой более чем в сутки. Причем около ста пассажиров рейса доставили в Благовещенск на самолете Boeing 777, который рассчитан на 200 пассажиров.
Как сообщила пресс-служба правительства Амурской области, «вылет рейса НН-182 состоится 29 сентября в 10:00 местного времени (04:00 мск), ведутся переговоры о перевозке 150 пассажиров двух рейсов „ВИМ-Авиа“».
Представители «ВИМ-Авиа» и авиационных агентств оповещают пассажиров с приобретенными билетами данного перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенск о возможности вылететь в Москву 29 сентября.
Александр Козлов, губернатор Амурской области: «Мы находимся в ситуации, когда авиакомпания на наших глазах прекращает свое существование. Приходится принимать неординарные решения, они требуют времени и определенной выдержки. Если у граждан есть возможность поменять билеты — это нужно делать».
Козлов добавил, что пока не решен вопрос с замещением полетов «ВИМ-Авиа» 10, 21 и 28 октября. Он сообщил, что власти региона совместно с Минтрансом РФ и Росавиацией решают вопрос замещения «ВИМ-Авиа» другими авиакомпаниями.
Напомним, ранее в Минтрансе провели экстренное совещание, которое продолжалось до глубокой ночи. По его итогам объявлено, что достигнута договоренность с аэропортами и поставщиками топлива о бесперебойном обслуживании бортов «ВИМ-Авиа».
Регулярные рейсы компании будут продолжаться только до 15 октября, все билеты после этой даты надо сдать.
Как сообщила пресс-служба правительства Амурской области, «вылет рейса НН-182 состоится 29 сентября в 10:00 местного времени (04:00 мск), ведутся переговоры о перевозке 150 пассажиров двух рейсов „ВИМ-Авиа“».
Представители «ВИМ-Авиа» и авиационных агентств оповещают пассажиров с приобретенными билетами данного перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенск о возможности вылететь в Москву 29 сентября.
Александр Козлов, губернатор Амурской области: «Мы находимся в ситуации, когда авиакомпания на наших глазах прекращает свое существование. Приходится принимать неординарные решения, они требуют времени и определенной выдержки. Если у граждан есть возможность поменять билеты — это нужно делать».
Козлов добавил, что пока не решен вопрос с замещением полетов «ВИМ-Авиа» 10, 21 и 28 октября. Он сообщил, что власти региона совместно с Минтрансом РФ и Росавиацией решают вопрос замещения «ВИМ-Авиа» другими авиакомпаниями.
Напомним, ранее в Минтрансе провели экстренное совещание, которое продолжалось до глубокой ночи. По его итогам объявлено, что достигнута договоренность с аэропортами и поставщиками топлива о бесперебойном обслуживании бортов «ВИМ-Авиа».
Регулярные рейсы компании будут продолжаться только до 15 октября, все билеты после этой даты надо сдать.
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