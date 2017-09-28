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    Рейс «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву отложили, чтобы взять пассажиров двух бортов

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Рейс <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> из Благовещенска в Москву отложили, чтобы взять пассажиров двух бортов

    Рейс «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву отложили, чтобы взять пассажиров двух бортов

    Рейс <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> из Благовещенска в Москву отложили, чтобы взять пассажиров двух бортов
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Вылет рейса НН-182 компании «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву, ранее перенесенный со среды на четверг, отложен на утро пятницы. Идут переговоры о том, что на борт возьмут пассажиров сразу двух рейсов.

    Ранее сообщалось, что из-за проблем с вылетом рейса НН-181 из Москвы в Благовещенск обратный рейс был отложен со среды на вечер четверга. Рейс прибыл в Приамурье в четверг с задержкой более чем в сутки. Причем около ста пассажиров рейса доставили в Благовещенск на самолете Boeing 777, который рассчитан на 200 пассажиров.

    Как сообщила пресс-служба правительства Амурской области, «вылет рейса НН-182 состоится 29 сентября в 10:00 местного времени (04:00 мск), ведутся переговоры о перевозке 150 пассажиров двух рейсов „ВИМ-Авиа“».

    Представители «ВИМ-Авиа» и авиационных агентств оповещают пассажиров с приобретенными билетами данного перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенск о возможности вылететь в Москву 29 сентября.

    Александр Козлов, губернатор Амурской области: «Мы находимся в ситуации, когда авиакомпания на наших глазах прекращает свое существование. Приходится принимать неординарные решения, они требуют времени и определенной выдержки. Если у граждан есть возможность поменять билеты — это нужно делать».

    Козлов добавил, что пока не решен вопрос с замещением полетов «ВИМ-Авиа» 10, 21 и 28 октября. Он сообщил, что власти региона совместно с Минтрансом РФ и Росавиацией решают вопрос замещения «ВИМ-Авиа» другими авиакомпаниями.

    Напомним, ранее в Минтрансе провели экстренное совещание, которое продолжалось до глубокой ночи. По его итогам объявлено, что достигнута договоренность с аэропортами и поставщиками топлива о бесперебойном обслуживании бортов «ВИМ-Авиа».

    Регулярные рейсы компании будут продолжаться только до 15 октября, все билеты после этой даты надо сдать.

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