Фильмы о космосе покажут в московском метро

Мобильный планетарий откроется на станции «Выставочная» Московского метрополитена. Там можно будет увидеть
научно-познавательные фильмы о космосе.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства столицы, «купол мобильного планетария, 3 м в высоту и 5 м в ширину, установят в вестибюле станции метро „Выставочная“ 3 октября».
Из сообщения портала: «На полусферическом экране будут демонстрировать короткометражные научно-популярные фильмы о космосе. В импровизированном кинозале покажут открытую в 1969 году советскими астрономами комету Чурюмова-Герасименко, невидимую с Земли поверхность Луны, а также планеты Солнечной системы».
Отмечается, что событие приурочено к Всемирной неделе космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября ежегодно с 1999 года. Посетить купол на станции метро смогут все желающие ежедневно с 10:00 до 18:00. Проход будет бесплатным, в порядке живой очереди. Продолжительность одного киносеанса составит от девяти до 26 минут. Зал рассчитан на 15 человек, сидеть можно будет на пуфах.
Уточняется, что посетителям также покажут девятиминутный ролик «Полет фантазии». Во время его просмотра можно ощутить на себе прыжок с парашютом и пребывание в кабине космического корабля.
Из сообщения портала: «На полусферическом экране будут демонстрировать короткометражные научно-популярные фильмы о космосе. В импровизированном кинозале покажут открытую в 1969 году советскими астрономами комету Чурюмова-Герасименко, невидимую с Земли поверхность Луны, а также планеты Солнечной системы».
Отмечается, что событие приурочено к Всемирной неделе космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября ежегодно с 1999 года. Посетить купол на станции метро смогут все желающие ежедневно с 10:00 до 18:00. Проход будет бесплатным, в порядке живой очереди. Продолжительность одного киносеанса составит от девяти до 26 минут. Зал рассчитан на 15 человек, сидеть можно будет на пуфах.
Уточняется, что посетителям также покажут девятиминутный ролик «Полет фантазии». Во время его просмотра можно ощутить на себе прыжок с парашютом и пребывание в кабине космического корабля.
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