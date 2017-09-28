Ошибочный удар ВВС США по мирным афганцам пришелся на визит главы Пентагона

Авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане. Один человек погиб, еще четверо ранены.
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Все произошло в районе аэропорта Кабула. Как объяснили в штабе операции «Решительная поддержка», во время отражения атаки террористов неправильно сработала одна из ракет.
Боевики напали на международный аэропорт, когда туда прилетел министр обороны Джеймс Мэттис.
На прошлой неделе США объявили о расширении военной операции — в Афганистан отправляют еще три тысячи солдат.
Боевики напали на международный аэропорт, когда туда прилетел министр обороны Джеймс Мэттис.
На прошлой неделе США объявили о расширении военной операции — в Афганистан отправляют еще три тысячи солдат.
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