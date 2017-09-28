«Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу

В Москве в Строгинской пойме состоялось закрытие фестиваля «Круг света». Пиротехническое шоу из Страны восходящего солнца стало главным и самым зрелищным сюрпризом.

Такого Москва еще не видела. Спектакль из фейерверков устроили в акватории Москвы-реки. На берегу были установлены сотни прожекторов. Японские заряды ручной работы, которые, как говорят специалисты, сделаны по древней технологии и не имеют аналогов в мире, разместили на нескольких баржах.



В течение получаса небо над Москвой озарялось невероятным по красоте фейрверком. Шоу стало ярким заключительным аккордом всего фестиваля.