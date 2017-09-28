Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    «Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу. Москва, отдых и досуг, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу

    «Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу

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    «Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу

    «Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу

    «Круг света» завершился грандиозным пиротехническим шоу

      В Москве в Строгинской пойме состоялось закрытие фестиваля «Круг света». Пиротехническое шоу из Страны восходящего солнца стало главным и самым зрелищным сюрпризом.

      Такого Москва еще не видела. Спектакль из фейерверков устроили в акватории Москвы-реки. На берегу были установлены сотни прожекторов. Японские заряды ручной работы, которые, как говорят специалисты, сделаны по древней технологии и не имеют аналогов в мире, разместили на нескольких баржах.

      В течение получаса небо над Москвой озарялось невероятным по красоте фейрверком. Шоу стало ярким заключительным аккордом всего фестиваля.

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