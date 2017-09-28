Самолет «ВИМ-Авиа» прибыл в Благовещенск с суточным опозданием

Из Москвы в Благовещенск с задержкой на сутки прибыл рейс
«ВИМ-Авиа» с губернатором Амурской области на борту. Самолет должен был отправиться еще во вторник вечером, но вылет откладывали три раза.
Как сообщает РИА Новости, самолет вылетел после вмешательства губернатора Александра Козлова. По информации аэропорта Благовещенска, из Москвы прилетели 103 пассажира.
Напомним, ранее в Минтрансе провели экстренное совещание, которое продолжалось до глубокой ночи. По его итогам объявлено, что достигнута договоренность с аэропортами и поставщиками топлива о бесперебойном обслуживании бортов «ВИМ-Авиа».
Регулярные рейсы компании будут продолжаться только до 15 октября, все билеты после этой даты надо сдать.
Напомним, ранее в Минтрансе провели экстренное совещание, которое продолжалось до глубокой ночи. По его итогам объявлено, что достигнута договоренность с аэропортами и поставщиками топлива о бесперебойном обслуживании бортов «ВИМ-Авиа».
Регулярные рейсы компании будут продолжаться только до 15 октября, все билеты после этой даты надо сдать.
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