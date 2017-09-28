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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Йосемитском национальном парке обвалилась скала с альпинистами

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    В Йосемитском национальном парке обвалилась скала с альпинистами

    В Йосемитском национальном парке обвалилась скала с альпинистами

    По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения скалы на территории Йосемитского национального парка в Калифорнии.

    Кусок горной породы откололся от вершины Эль-Капитан, популярной у скалолазов. В момент ЧП на скале могли находиться до 30 альпинистов.

    Обрушение затронуло популярный маршрут Waterfall Route. На месте инцидента работает вертолет, сообщает ТАСС.




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