В Йосемитском национальном парке обвалилась скала с альпинистами

По меньшей мере один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения скалы на территории Йосемитского национального парка в Калифорнии.
Кусок горной породы откололся от вершины Эль-Капитан, популярной у скалолазов. В момент ЧП на скале могли находиться до 30 альпинистов.
Обрушение затронуло популярный маршрут Waterfall Route. На месте инцидента работает вертолет, сообщает ТАСС.
Обрушение затронуло популярный маршрут Waterfall Route. На месте инцидента работает вертолет, сообщает ТАСС.
#WATCH LIVE: Aerial views of rock slide on Yosemite’s El Capitan that killed one and injured another. https://t.co/XYh4M2UnpC pic.twitter.com/nK0wHGWVBB— NBC Bay Area (@nbcbayarea) 28 сентября 2017 г.
A rockfall at El Capitan has left one dead and another injured in Yosemite National Park. Details: https://t.co/nCSfOhWTdU pic.twitter.com/Xtcp7wgSw9— AccuWeather (@breakingweather) 28 сентября 2017 г.
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