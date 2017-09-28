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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Facebook заявили о блокировке десятков тысяч ботов перед выборами в Германии

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    В Facebook заявили о блокировке десятков тысяч ботов перед выборами в Германии

    В Facebook заявили о блокировке десятков тысяч ботов перед выборами в Германии

    За месяц за выборов в бундестаг Facebook заблокировал «десятки тысяч фейковых аккаунтов» в Германии.

    Об этом заявил вице-президент по связям с общественностью по странам Европы, Ближнего Востока и Азии Facebook Ричард Аллан. По его словам, компания также взаимодействовала с властями Германии, в частности, с Федеральной службой по информационной безопасности (BSI).

    Также Facebook провел обучение членов бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. Между Facebook и BSI в связи с выборами был налажен канал передачи информации, связанной с безопасностью.

    По словам Аллана, совместные усилия усложнили распространение ложной информации во время выборов, и фейки реже появлялись в разделе новостей социальной сети. Facebook будет применять полученный опыт при последующих выборах, передает «Интерфакс».

    Ранее в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Представители этой соцсети, а также Google и Twitter приглашены публично дать показания по делу о «российском вмешательстве» в конгресс США. Слушания намечены на октябрь.

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