В Facebook заявили о блокировке десятков тысяч ботов перед выборами в Германии

За месяц за выборов в бундестаг Facebook заблокировал «десятки тысяч фейковых аккаунтов» в Германии.
Об этом заявил вице-президент по связям с общественностью по странам Европы, Ближнего Востока и Азии Facebook Ричард Аллан. По его словам, компания также взаимодействовала с властями Германии, в частности, с Федеральной службой по информационной безопасности (BSI).
Также Facebook провел обучение членов бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. Между Facebook и BSI в связи с выборами был налажен канал передачи информации, связанной с безопасностью.
По словам Аллана, совместные усилия усложнили распространение ложной информации во время выборов, и фейки реже появлялись в разделе новостей социальной сети. Facebook будет применять полученный опыт при последующих выборах, передает «Интерфакс».
Ранее в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Представители этой соцсети, а также Google и Twitter приглашены публично дать показания по делу о «российском вмешательстве» в конгресс США. Слушания намечены на октябрь.
Также Facebook провел обучение членов бундестага и кандидатов на выборах по вопросам информационной безопасности. Между Facebook и BSI в связи с выборами был налажен канал передачи информации, связанной с безопасностью.
По словам Аллана, совместные усилия усложнили распространение ложной информации во время выборов, и фейки реже появлялись в разделе новостей социальной сети. Facebook будет применять полученный опыт при последующих выборах, передает «Интерфакс».
Ранее в Facebook заявили, что в ходе предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в соцсети, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Представители этой соцсети, а также Google и Twitter приглашены публично дать показания по делу о «российском вмешательстве» в конгресс США. Слушания намечены на октябрь.
Комментарии