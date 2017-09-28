СМИ: путешественники считают Турцию самой опасной страной

Турцию назвали самой опасной страной для путешествий. Соответствующее исследование провели эксперты компании IPK International, которая изучает индустрию путешествий.
В число опасных стран также попали Израиль, Египет и Тунис. Наиболее безопасные направления — Канада, Швейцария и Австралия.
Вопросами безопасности больше других озабочены путешественники из Южной Кореи, Китая, Японии и России, сообщает НСН.
Вопросами безопасности больше других озабочены путешественники из Южной Кореи, Китая, Японии и России, сообщает НСН.
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