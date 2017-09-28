Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    СМИ: путешественники считают Турцию самой опасной страной

    комментировать

    СМИ: путешественники считают Турцию самой опасной страной

    СМИ: путешественники считают Турцию самой опасной страной

    Турцию назвали самой опасной страной для путешествий. Соответствующее исследование провели эксперты компании IPK International, которая изучает индустрию путешествий.

    В число опасных стран также попали Израиль, Египет и Тунис. Наиболее безопасные направления — Канада, Швейцария и Австралия.

    Вопросами безопасности больше других озабочены путешественники из Южной Кореи, Китая, Японии и России, сообщает НСН.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru