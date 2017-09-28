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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    На центральном рынке Грозного произошел пожар: видео. Грозный, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа центральном рынке Грозного произошел пожар: видео

    На центральном рынке Грозного произошел пожар: видео

    1 комментарий
    На центральном рынке Грозного произошел пожар: видео

    На центральном рынке Грозного произошел пожар: видео

    На центральном рынке Грозного произошел пожар: видео

      Спасатели потушили крупный пожар на центральном грозненском рынке «Беркат».

      Вечером в среду загорелся один из торговых модулей. Площадь пожара составила 400 кв. метров.

      В тушении были задействованы 15 единиц техники и 97 пожарных. Удалось избежать перехода огня на другие торговые объекты.

      Пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара выясняются.

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