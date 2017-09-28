На центральном рынке Грозного произошел пожар: видео

Спасатели потушили крупный пожар на центральном грозненском рынке «Беркат».

Вечером в среду загорелся один из торговых модулей. Площадь пожара составила 400 кв. метров.



В тушении были задействованы 15 единиц техники и 97 пожарных. Удалось избежать перехода огня на другие торговые объекты.



Пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара выясняются.