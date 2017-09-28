Соведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта

Для участников проекта «Ты супер! Танцы» каждый приезд известных гостей — огромное событие, о котором они будут помнить еще долго. Ведь все эти взрослые знаменитые люди своим примером доказывают — возможно всё, стоит только захотеть.
После того, как с ребятами пообщался композитор Гига Квенетадзе, на репетиционную базу приехала новая гостья — соведущая проекта Ольга Жук.
Ольга Жук, соведущая проекта «Ты супер! Танцы»: «Признаюсь честно, к этим детям я привыкла так же, как к своим. Когда меня спрашивают, какое выступление понравилось, есть ли любимчики, я не представляю, как можно кого-то из них выделить».
Ольга пообещала в ближайшее время провести мастер-класс по технике речи. А пока просто решила узнать, как идет подготовка к следующему дню отборочного тура.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ждет пятый конкурсный день.
Ольга Жук, соведущая проекта «Ты супер! Танцы»: «Признаюсь честно, к этим детям я привыкла так же, как к своим. Когда меня спрашивают, какое выступление понравилось, есть ли любимчики, я не представляю, как можно кого-то из них выделить».
Ольга пообещала в ближайшее время провести мастер-класс по технике речи. А пока просто решила узнать, как идет подготовка к следующему дню отборочного тура.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ждет пятый конкурсный день.
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