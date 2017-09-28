Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Соведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта. НТВ, Ты супер Танцы, дети и подростки, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта

    Соведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта

    комментировать
    Соведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта

    Соведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта

    Соведущая шоу «Ты супер! Танцы» поддержала участников проекта

      Для участников проекта «Ты супер! Танцы» каждый приезд известных гостей — огромное событие, о котором они будут помнить еще долго. Ведь все эти взрослые знаменитые люди своим примером доказывают — возможно всё, стоит только захотеть.

      После того, как с ребятами пообщался композитор Гига Квенетадзе, на репетиционную базу приехала новая гостья — соведущая проекта Ольга Жук.

      Ольга Жук, соведущая проекта «Ты супер! Танцы»: «Признаюсь честно, к этим детям я привыкла так же, как к своим. Когда меня спрашивают, какое выступление понравилось, есть ли любимчики, я не представляю, как можно кого-то из них выделить».

      Ольга пообещала в ближайшее время провести мастер-класс по технике речи. А пока просто решила узнать, как идет подготовка к следующему дню отборочного тура.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ждет пятый конкурсный день.

      Новости по теме

      «Ты супер! Танцы»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru