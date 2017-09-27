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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    НАТО сообщило об ошибочном авиаударе США по мирным жителям в Афганистане

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    НАТО сообщило об ошибочном авиаударе США по мирным жителям в Афганистане

    НАТО сообщило об ошибочном авиаударе США по мирным жителям в Афганистане

    Несколько мирных граждан могли получить ранения или погибнуть в результате авиаудара ВВС США, оказавших поддержку афганским военным при отражении атаки боевиков близ аэропорта Кабула.

    Об этом говорится в заявлении миссии НАТО. Как сообщается, при нападении боевики использовали минометы, они также подорвали несколько поясов смертников и «использовали мирных граждан в качестве щита», передает РИА Новости.

    Вооруженные силы Афганистана ответили на нападение, а ВВС США оказали им поддержку.

    Из заявления миссии НАТО: «К несчастью, одна из ракет сработала неправильно, в результате чего могут быть раненые или погибшие».

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