НАТО сообщило об ошибочном авиаударе США по мирным жителям в Афганистане

Несколько мирных граждан могли получить ранения или погибнуть в результате авиаудара ВВС США, оказавших поддержку афганским военным при отражении атаки боевиков близ аэропорта Кабула.
Об этом говорится в заявлении миссии НАТО. Как сообщается, при нападении боевики использовали минометы, они также подорвали несколько поясов смертников и «использовали мирных граждан в качестве щита», передает РИА Новости.
Вооруженные силы Афганистана ответили на нападение, а ВВС США оказали им поддержку.
Из заявления миссии НАТО: «К несчастью, одна из ракет сработала неправильно, в результате чего могут быть раненые или погибшие».
Вооруженные силы Афганистана ответили на нападение, а ВВС США оказали им поддержку.
Из заявления миссии НАТО: «К несчастью, одна из ракет сработала неправильно, в результате чего могут быть раненые или погибшие».
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