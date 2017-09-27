Девочка выжила после падения из окна многоэтажки на юге Москвы

Девочка-подросток выпала из окна на лестничной площадке в районе Чертаново Южное.
ЧП произошло сегодня днем. Девочка выпала из окна на лестничной клетке многоэтажного дома, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 160. Ей удалось выжить при падении. По словам источника агентства «Москва» в экстренных службах, пострадавшей 15 лет, она упала с высоты шестого этажа. Девочка была доставлена в Морозовскую больницу.
Между тем «Московский комсомолец» приводит другие данные. Издание утверждает, что пострадавшей 14 лет и она выпала из окна на седьмом этаже. Девочка была в гостях у подруги. После случившегося она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, что она переживала из-за несчастной любви.
Между тем «Московский комсомолец» приводит другие данные. Издание утверждает, что пострадавшей 14 лет и она выпала из окна на седьмом этаже. Девочка была в гостях у подруги. После случившегося она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, что она переживала из-за несчастной любви.
Комментарии