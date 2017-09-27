В центре Багдада подорван заминированный автомобиль: есть жертвы и раненые

Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в центральной части столицы Ирака.
Взрыв машины произошел в торговом квартале Баб-эль-Муаззам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, жертвами теракта стали два человека, еще девять получили ранения при взрыве. Сотрудники силовых структур оцепили место, где произошла атака.
По предварительным данным, жертвами теракта стали два человека, еще девять получили ранения при взрыве. Сотрудники силовых структур оцепили место, где произошла атака.
Комментарии