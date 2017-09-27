Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В центре Багдада подорван заминированный автомобиль: есть жертвы и раненые

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    • Фото: twitter.com
    В центре Багдада подорван заминированный автомобиль: есть жертвы и раненые

    В центре Багдада подорван заминированный автомобиль: есть жертвы и раненые

    В центре Багдада подорван заминированный автомобиль: есть жертвы и раненые
  • Фото: twitter.com

    • Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в центральной части столицы Ирака.

    Взрыв машины произошел в торговом квартале Баб-эль-Муаззам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    По предварительным данным, жертвами теракта стали два человека, еще девять получили ранения при взрыве. Сотрудники силовых структур оцепили место, где произошла атака.

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