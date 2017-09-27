На складе под Винницей прекратились взрывы

Министерство обороны Украины заявило, что на военном складе в Винницкой области прекратились взрывы снарядов.
Из сообщения Минобороны в Facebook: «По состоянию на 20:00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов».
В военном ведомстве отметили, что иногда на территории склада вспыхивают единичные очаги огня, но они сразу же гасятся пожарными танками.
Ранее сообщалось, что при пожаре была уничтожена как минимум треть находившихся на складе боеприпасов. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Украинская прокуратура квалифицировала пожар на военных складах как диверсию. В ЛНР считают, что пожар является попыткой украинских военных скрыть хищения.
В военном ведомстве отметили, что иногда на территории склада вспыхивают единичные очаги огня, но они сразу же гасятся пожарными танками.
Станом на 20.00 на військовому арсеналі в Калинівці не зафіксовано жодного випадку детонації боєприпасів.Опубликовано Міністерство оборони України 27 сентября 2017 г.
Поодинокі осер…
Ранее сообщалось, что при пожаре была уничтожена как минимум треть находившихся на складе боеприпасов. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Украинская прокуратура квалифицировала пожар на военных складах как диверсию. В ЛНР считают, что пожар является попыткой украинских военных скрыть хищения.
На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
Комментарии