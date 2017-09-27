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    На складе под Винницей прекратились взрывы

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    На складе под Винницей прекратились взрывы

    На складе под Винницей прекратились взрывы

    На складе под Винницей прекратились взрывы
  • Фото: Reuters © 2017

    • Министерство обороны Украины заявило, что на военном складе в Винницкой области прекратились взрывы снарядов.

    Из сообщения Минобороны в Facebook: «По состоянию на 20:00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов».

    В военном ведомстве отметили, что иногда на территории склада вспыхивают единичные очаги огня, но они сразу же гасятся пожарными танками.

    Станом на 20.00 на військовому арсеналі в Калинівці не зафіксовано жодного випадку детонації боєприпасів.
    Поодинокі осер…

    Опубликовано Міністерство оборони України 27 сентября 2017 г.


    смотретьВ ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения
    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения
    Ранее сообщалось, что при пожаре была уничтожена как минимум треть находившихся на складе боеприпасов. В Верховной раде оценили ущерб от произошедшего в 800 млн долларов. Украинская прокуратура квалифицировала пожар на военных складах как диверсию. В ЛНР считают, что пожар является попыткой украинских военных скрыть хищения.

    На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.

    Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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