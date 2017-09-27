Петербургский Театр комедии разыгрывает на сцене лихо закрученный детектив

Семья гангстеров-неудачников пытается поправить свое финансовое положение на петербургских подмостках.

В Театре комедии имени Акимова началась первая в этом году премьера — спектакль по пьесе Альдо Николаи «Святое семейство». Виртуозно закрученная интрига в произведении итальянского драматурга целиком и полностью воплощена на театральных подмостках.



Зачем семья похищает дочь известного миллионера и правда ли, что она — та, за кого себя выдает? Вопросов с каждой сценой, кажется, становится всё больше. Одно ясно точно: после появления девушки жизнь четы-мошенников не будет прежней. Она превращает их будни в сумасшедший дом.



Режиссер и худрук театра Татьяна Казакова не стала раскрывать подробности комедии, добавив лишь, что «Святое семейство» выполнено в жанре детектива. При этом постановщики надеются, что зрителям будет не только, над чем посмеяться, но и над чем подумать.