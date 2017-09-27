Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Петербургский Театр комедии разыгрывает на сцене лихо закрученный детектив. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский Театр комедии разыгрывает на сцене лихо закрученный детектив

    Петербургский Театр комедии разыгрывает на сцене лихо закрученный детектив

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    Петербургский Театр комедии разыгрывает на сцене лихо закрученный детектив

    Петербургский Театр комедии разыгрывает на сцене лихо закрученный детектив

      Семья гангстеров-неудачников пытается поправить свое финансовое положение на петербургских подмостках.

      В Театре комедии имени Акимова началась первая в этом году премьера — спектакль по пьесе Альдо Николаи «Святое семейство». Виртуозно закрученная интрига в произведении итальянского драматурга целиком и полностью воплощена на театральных подмостках.

      Зачем семья похищает дочь известного миллионера и правда ли, что она — та, за кого себя выдает? Вопросов с каждой сценой, кажется, становится всё больше. Одно ясно точно: после появления девушки жизнь четы-мошенников не будет прежней. Она превращает их будни в сумасшедший дом.

      Режиссер и худрук театра Татьяна Казакова не стала раскрывать подробности комедии, добавив лишь, что «Святое семейство» выполнено в жанре детектива. При этом постановщики надеются, что зрителям будет не только, над чем посмеяться, но и над чем подумать.

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