Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна»

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    • Фото: eso.org
    Ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна»

    Ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна»

    Ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна»
  • Фото: eso.org

    • Телескоп VLT сделал детальные снимки необычной туманности NGC 7009 в созвездии Водолея.

    NGC 7009 по своей форме напоминает Сатурн или гигантский космический глаз. Именно поэтому туманность получила необычное название.

    Астрономы Европейской южной обсерватории получили детальные фотографии этой туманности с помощью телескопа VLT. За объектом наблюдали ученый Джереми Уолш и его команда. Они провели необычный эксперимент: установили на телескопе спектрограф MUSE, чтобы следить за потоками газа и частичек пыли внутри «глаза Сатурна».

    Ученые надеются, что это поможет им узнать тайну рождения туманности и понять, как она приобрела свою необычную форму. Предварительный анализ показывает, что у «глаза Сатурна» сложная слоистая структура, а газ и пыль распределены неоднородно.

    «Глаз Сатурна» открыл еще в 1782 году Уильям Гершель, который является автором термина «планетарная туманность». NGC 7009 удален от Земли примерно на 5000 световых лет.

    Примечательно, что в прошлом астрономы считали планетарные туманности далекими звездными системами. Только в середине XIX века ученые выяснили, что на самом деле это сброшенные оболочки небольших звезд, похожих на Солнце.

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