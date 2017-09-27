Ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна»

Телескоп VLT сделал детальные снимки необычной туманности NGC 7009 в созвездии Водолея.

NGC 7009 по своей форме напоминает Сатурн или гигантский космический глаз. Именно поэтому туманность получила необычное название.



Астрономы Европейской южной обсерватории получили детальные фотографии этой туманности с помощью телескопа VLT. За объектом наблюдали ученый Джереми Уолш и его команда. Они провели необычный эксперимент: установили на телескопе спектрограф MUSE, чтобы следить за потоками газа и частичек пыли внутри «глаза Сатурна».



Ученые надеются, что это поможет им узнать тайну рождения туманности и понять, как она приобрела свою необычную форму. Предварительный анализ показывает, что у «глаза Сатурна» сложная слоистая структура, а газ и пыль распределены неоднородно.



«Глаз Сатурна» открыл еще в 1782 году Уильям Гершель, который является автором термина «планетарная туманность». NGC 7009 удален от Земли примерно на 5000 световых лет.



Примечательно, что в прошлом астрономы считали планетарные туманности далекими звездными системами. Только в середине XIX века ученые выяснили, что на самом деле это сброшенные оболочки небольших звезд, похожих на Солнце.

