Мигранта из Узбекистана обвинили в жестоком убийстве жительницы Ленобласти

Зухриддин Буриев допрошен следователями, однако вину он так и не признал.
Мигранту из Узбекистана, подозреваемому в убийстве 50-летней женщины, предъявили обвинение. В СК отмечают, что по данному делу Зухриддина Буриева уже допросили, однако свою вину он так и не признал.
По версии следствия, именно 24-летний приезжий на минувших выходных у поселка Ропша расправился с владелицей иномарки, после чего погрузил тело в багажник ее же машины и попытался скрыться с места преступления, однако попал в массовое ДТП.
Во время оформления документов ужасающую находку обнаружили оперативники. Мигрант не был нигде зарегистрирован, не работал и не имел постоянного места жительства.
По версии следствия, именно 24-летний приезжий на минувших выходных у поселка Ропша расправился с владелицей иномарки, после чего погрузил тело в багажник ее же машины и попытался скрыться с места преступления, однако попал в массовое ДТП.
Во время оформления документов ужасающую находку обнаружили оперативники. Мигрант не был нигде зарегистрирован, не работал и не имел постоянного места жительства.
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