Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Мигранта из Узбекистана обвинили в жестоком убийстве жительницы Ленобласти. Ленинградская область, Следственный комитет, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМигранта из Узбекистана обвинили в жестоком убийстве жительницы Ленобласти

    Мигранта из Узбекистана обвинили в жестоком убийстве жительницы Ленобласти

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    Мигранта из Узбекистана обвинили в жестоком убийстве жительницы Ленобласти

    Мигранта из Узбекистана обвинили в жестоком убийстве жительницы Ленобласти

      Зухриддин Буриев допрошен следователями, однако вину он так и не признал.

      Мигранту из Узбекистана, подозреваемому в убийстве 50-летней женщины, предъявили обвинение. В СК отмечают, что по данному делу Зухриддина Буриева уже допросили, однако свою вину он так и не признал.

      По версии следствия, именно 24-летний приезжий на минувших выходных у поселка Ропша расправился с владелицей иномарки, после чего погрузил тело в багажник ее же машины и попытался скрыться с места преступления, однако попал в массовое ДТП.

      Во время оформления документов ужасающую находку обнаружили оперативники. Мигрант не был нигде зарегистрирован, не работал и не имел постоянного места жительства.

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