В США школьник в драке убил одноклассника ножницами

Потасовка между
нью-йоркскими школьниками закончилась убийством.
Инцидент произошел в Бронксе. Во время драки один из школьников нанес своему однокласснику удары ножницами. Пострадавший от полученных ранений скончался.
Также сообщается, что в потасовке пострадал еще один школьник — 16-летний юноша, он был доставлен в больницу. После драки стражи порядка задержали 18-летнего учащегося, сообщает New York Daily News.
Также сообщается, что в потасовке пострадал еще один школьник — 16-летний юноша, он был доставлен в больницу. После драки стражи порядка задержали 18-летнего учащегося, сообщает New York Daily News.
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