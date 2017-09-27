Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В США школьник в драке убил одноклассника ножницами

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    В США школьник в драке убил одноклассника ножницами

    В США школьник в драке убил одноклассника ножницами

    Потасовка между нью-йоркскими школьниками закончилась убийством.

    Инцидент произошел в Бронксе. Во время драки один из школьников нанес своему однокласснику удары ножницами. Пострадавший от полученных ранений скончался.

    Также сообщается, что в потасовке пострадал еще один школьник — 16-летний юноша, он был доставлен в больницу. После драки стражи порядка задержали 18-летнего учащегося, сообщает New York Daily News.

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