В Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых вин-«чернил»

В Белоруссии энтузиасты стремятся сохранить для истории продукцию местных винзаводов. В республике появилась мода коллекционировать разнообразные сорта крепких плодово-ягодных напитков, которые с советских времен в народе прозвали «чернилами».

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За дешевыми винами-«чернилами» ценители алкогольной культуры выезжают в глубинку и отыскивают на прилавках местных сельпо. Образцы таких вин настоятельно не рекомендуется употреблять, а лучше и не пробовать. Нужно читать их этикетки, тогда хорошее настроение гарантировано. К примеру, энергичная «Веселая карусель», а для тех, кто никак не может выбрать, — «На распутье», для совсем взрослых — «Гетера». Отдельная тема — это оформление этикетки. Оно тоже зачастую на грани юмора и здравого смысла.



При этом в борьбе за трезвость белорусские власти едва не запретили производство крепленых вин. Но оказалось, что себе дороже. Десятки заводов по стране — это целая индустрия, начиная от заготовки сырья, рабочих мест и заканчивая немалыми налогами в бюджет.



В итоге власти решили бороться за качество. Многие производители стараются. К проблеме даже подключили научную интеллигенцию. Белорусская академия наук разработала свой вариант плодово-ягодного вина.



Между тем коллекционеры говорят о культурологическом феномене. Именно плодовые вина, на которые без слез не взглянешь, являются белорусской алко-изюминкой. Теперь задача ученых и производителей — повысить статус вина и провести ребрендинг, при этом сохранив здоровье нации.



Подробности — в видеоматериале.