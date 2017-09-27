Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    В Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых вин-«чернил». алкоголь, Белоруссия, коллекции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых вин-«чернил»

    В Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых вин-«чернил»

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    В Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых <nobr>вин-«чернил»</nobr>

    В Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых вин-«чернил»

    В Белоруссии коллекционеры охотятся за редкими видами дешевых <nobr>вин-«чернил»</nobr>

      В Белоруссии энтузиасты стремятся сохранить для истории продукцию местных винзаводов. В республике появилась мода коллекционировать разнообразные сорта крепких плодово-ягодных напитков, которые с советских времен в народе прозвали «чернилами».

      За дешевыми винами-«чернилами» ценители алкогольной культуры выезжают в глубинку и отыскивают на прилавках местных сельпо. Образцы таких вин настоятельно не рекомендуется употреблять, а лучше и не пробовать. Нужно читать их этикетки, тогда хорошее настроение гарантировано. К примеру, энергичная «Веселая карусель», а для тех, кто никак не может выбрать, — «На распутье», для совсем взрослых — «Гетера». Отдельная тема — это оформление этикетки. Оно тоже зачастую на грани юмора и здравого смысла.

      При этом в борьбе за трезвость белорусские власти едва не запретили производство крепленых вин. Но оказалось, что себе дороже. Десятки заводов по стране — это целая индустрия, начиная от заготовки сырья, рабочих мест и заканчивая немалыми налогами в бюджет.

      В итоге власти решили бороться за качество. Многие производители стараются. К проблеме даже подключили научную интеллигенцию. Белорусская академия наук разработала свой вариант плодово-ягодного вина.

      Между тем коллекционеры говорят о культурологическом феномене. Именно плодовые вина, на которые без слез не взглянешь, являются белорусской алко-изюминкой. Теперь задача ученых и производителей — повысить статус вина и провести ребрендинг, при этом сохранив здоровье нации.

      Подробности — в видеоматериале.

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